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В ISW розповіли, коли диктатор Путін може оголосити про анексію окупованих територій

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В ISW розповіли, коли диктатор Путін може оголосити про анексію окупованих територій

Фото: Associated Press

У званих "ЛНР" і "ДНР", а також на окупованих територіях Запорізької і Херсонської областей закінчилися "референдуми" про приєднання до РФ.

Російська влада заявляє, що кожен псевдореферендум отримав від 87 до 99% схвалення жителів України. Президент-диктатор Володимир Путін, ймовірно, оголосить про анексію окупованої території України 30 вересня. 

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Диктатор може заявити про приєднання українських територій під час виступу в обох палатах російського парламент.

"Російські офіційні особи заздалегідь визначили та фальсифікували рейтинги схвалення та передбачувані рівні участі виборців у фіктивних референдумах, одночасно примушуючи українських цивільних осіб на окупованих територіях перформативно голосувати за анексію Росією", - йдеться у звіті.

З посиланням на кремлівське видання аналітики повідомляють, що колишній віце-прем’єр-міністр з питань оборони Дмитро Рогозін може стати головою або уповноваженим президента РФ в новому Кримському федеральному округу, який охоплюватиме незаконно окуповані Крим, Донецьк і Луганськ, території Херсонської та Запорізької областей

Разом з тим в ISW зауважують, що анексія Москвою окупованих Донецька та Луганська може посилити напругу в силах "ДНР" і "ЛНР", які регулярно бунтують, коли їм пропонують воювати за межами власних областей.

Як повідомлялося, російські засоби масової пропаганди ввечері, 27 вересня, взялися поширювати інформацію про завершення підрахунку "голосів" на окупаційних "референдумах". Окупанти "намалювали", що за "приєднання" до неї висловилися більшість жителів чотирьох областей України, яких змусили "голосувати" під дулами автоматів.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3298
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