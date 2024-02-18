В ISW розповіли, що саме дозволило російським військам захопити Авдіївку

Повторювана тимчасова локалізована та обмежена російська перевага в повітрі, ймовірно, дозволить російським військам більш агресивно просуватися вздовж лінії фронту.

Схоже, що російські війська тимчасово встановили обмежену та локалізовану перевагу в повітрі та змогли надати наземним військам безпосередню підтримку з повітря в останні дні своєї наступальної операції із захоплення Авдіївки, ймовірно, вперше, коли російські сили зробили це в Україні.

Таку думку висловили аналітики з Інститут дослідження війни.

Речник української бригади, яка діє поблизу Авдіївки, 17 лютого заявив, що російські сили випустили 60 плануючих бомб КАБ по українських позиціях в Авдіївці за минулу добу, а український військовий, який діє в цьому районі, додав, що російські сили випустили до 500 плануючих бомб по Авдіївці за останні дні.

Командувач Таврійської групи військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що російські війська 14 лютого завдали 73 авіаудари на Таврійському напрямку, що є рекордною кількістю, оскільки російські війська посилили тактичний розворот в Авдіївці.

Також пов’язаний з Кремлем один з військових блогерів 17 лютого заявив, що російські війська за останні 48 годин випустили 250 плануючих бомб FAB тільки в одному районі Авдіївки. Російські джерела широко пояснювали, що використання росіянами плануючих бомб дозволило російським військам подолати українську оборону в Авдіївці, а деякі російські джерела стверджували, що російські сили мають перевагу в повітрі в цьому районі.

З початку 2023 року російські збройні сили поступово збільшили використання плануючих бомб, але нещодавнє масове застосування плануючих бомб в Авдіївці — це перший випадок, коли російська авіація застосувала ці бомби в масштабі для забезпечення безпосередньої підтримки з повітря наступаючими піхотним військам.

Російський інструктор «Шторм-З» стверджував, що російським військам раніше було важко наносити масові авіаудари під час операцій ближньої авіаційної підтримки, і висловив надію, що операції російської авіації в Авдіївці стануть сповіщенням про зміну російських операцій в інших місцях уздовж лінії фронту.

"Здатність Росії завдавати ці масові удари протягом кількох днів на найбільш активній ділянці лінії фронту свідчить про те, що українські сили не змогли відмовити їм у доступі до повітряного простору навколо Авдіївки, і російські сили, ймовірно, використали цю тимчасову локалізовану перевагу в повітрі, щоб полегшити захоплення більшої частини поселення", - пишуть аналітики.

"Обмежені ефективні системи протиповітряної оборони, скорочення запасів зенітно-ракетних комплексів і тяглі російські ракетні та безпілотні удари по тилових населених пунктах, ймовірно, змусять Україну зробити важкий вибір щодо того, які ділянки лінії фронту будуть охоплені ППО", - додають у ISW.

"Повторювана тимчасова локалізована та обмежена російська перевага в повітрі, ймовірно, дозволить російським військам більш агресивно просуватися вздовж лінії фронту. Поширена перервана перевага в повітрі дозволила б російським силам проводити звичайні широкомасштабні авіаційні операції та бомбити українські міста за лінією фронту з руйнівним ефектом", - резюмують в Інституті дослідження війни.

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Нагадаємо, у Росії намагаються максимально приховати втрати РФ під Авдіївкою. Кремлівські пропагандисти отримали завдання якомога сильніше зачистити інформаційний простір від реальних даних.

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