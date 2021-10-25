В Італії чоловік вбив свою молоду дружину-українку і втік від арешту: його оголосили в розшук

В Італії чоловік вбив свою молоду дружину-українку і втік від арешту: його оголосили в розшук

Суд визнав чоловіка винним у насильстві й смерті його дружини.

У п'ятницю, 22 жовтня, в італійському місті Форлі суд визнав винним у смерті 32-річної українки Злати Загорюк її 38-річного чоловіка Олександра. Утім перед арештом засуджений втік з Італії, його подали до міжнародного розшуку.

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Про це "Суспільному" розповіла сестра загиблої буковинки Лілія Вакарюк.

За даними слідства, уродженку Чернівецької області Злату Загарюк знайшли мертвою 7 липня 2019 року у власному помешканні в Італії. На тілі жінки були рани та синці.

На думку обвинувачення, причиною смерті став удар по голові, який українка отримала кількома днями раніше. У смерті підозрювали її чоловіка Олександра. Згодом суд визнав його винним у домашньому насильстві й смерті дружини та засудив до 16 років ув'язнення.

Окрім тюремного терміну, чоловік має сплатити 100 тисяч євро штрафу на користь дитини й 60 тисяч євро на користь матері загиблої.

Утім перед арештом чоловік втік з країни, його подали у міжнародний розшук.

Окрім Олександра, засудили компаньйона його матері. Його звинуватили у тому, що він допоміг засудженому втекти від арешту до України.

Італійські ЗМІ пишуть, що загибла Злата Загорюк зазнавала утисків від чоловіка впродовж багатьох років. Проте до поліції вона ніколи не зверталась, але збирала фотографії побоїв, інформує Forli Today.

За словами знайомих, які декілька разів просили Злату заявити на чоловіка, вона завжди відповідала, що їхня дитина має рости з батьком.

Жінку знайшли мертвою в ліжку у власному помешканні. Коли приїхала швидка, лікарі врятувати її вже не змогли.

Смертю Злати неабияк перейнялись її сусіди. Вони навіть створили сторінку про цей випадок у Facebook і з плакатами приходили під стіни суду на кожне засідання, зокрема й у п’ятницю вранці, коли оголосили вирок зловмиснику.

Нагадаємо, у польському хостелі померла 51-річна українка. Прокуратура розглядає різні версії смерті жінки.

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