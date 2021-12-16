В Італії чоловік застрелив українку, яка працювала доглядальницею його сестри

В Італії чоловік застрелив українку, яка працювала доглядальницею його сестри

Покійна була родом із Львівщини.

У м. Торре-Аннунціата, що в Італії, 81-річний колишній вчитель математики застрелив 67-річну українку, яка працювала доглядальницею його сестри.

Про це повідомляє napoli.repubblica.it.

За даними видання, підозрюваний та жертва часто конфліктували. 15 грудня о 14:00 чоловік взяв пістолет та застрелив українку. Свідком розправи стала сестра вбивці, яка прикута до ліжка та нічого не змогла зробити. Від отриманих травм українка померла на місці трагедії.

81-річного італійця Пеллегріно Рейбальді, колишнього вчителя математики, затримали на місці події. Під час допиту він заявив, що йому здалось, що доглядальниця погано працює, а тому і виник конфлікт.

Сусіди родини в коментарі виданню ilfattovesuviano.it розповіли, що вбивця часто конфліктував із доглядальницями його сестри, через що ті звільнялись. Підозрюваного місцеві характеризують, як людину із важким характером.

Як зазначається у "Книзі пам'яті померлих за кордоном українців", покійну звали Марія. Вона була родом із Львівської області.

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