В Італії помер 6-річний хлопчик, оселю якого в Одесі знищив російський удар

В італійському місті Падуя трагічно загинув 6-річний Владислав, український біженець з Одеси. Після смерті він стане донором органів, рятуючи життя інших пацієнтів.

Про це пише ANSA.

Нещасний випадок стався, коли хлопчик, сидячи у дитячому кріслі на велосипеді матері, переходив дорогу по пішохідному переходу. Їх збив автомобіль. Мама вижила, але Владислав отримав критичні травми: удар відкинув його на кілька метрів, і дитина одразу втратила свідомість.

Попри всі зусилля лікарів, медики діагностували у хлопчика смерть мозку. Наразі його життя підтримують лише апарати. Лікарі чекають приїзду старшого брата Владислава з Болгарії, щоб він міг попрощатися. Після цього дитину відключать від систем життєзабезпечення, а її органи пожертвують тим, хто їх потребує.

Владислав, його мама та брат були біженцями: їхній будинок в Одесі був зруйнований російським обстрілом. До Італії вони приїхали менше місяця тому і жили у центрі для біженців. Місцева прокуратура розпочала розслідування, щоб встановити всі обставини трагедії, переглядаючи записи з камер відеоспостереження.

