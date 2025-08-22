ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
246
2 хв

В Італії помер 6-річний хлопчик, оселю якого в Одесі знищив російський удар

В Італії трагіяно помер 6-річний український хлопчик. Його з мамою збило авто. Жінка залишилася живою, проте Владислав загинув.

В Італії помер 6-річний хлопчик, оселю якого в Одесі знищив російський удар / © Hromadske.ua

В італійському місті Падуя трагічно загинув 6-річний Владислав, український біженець з Одеси. Після смерті він стане донором органів, рятуючи життя інших пацієнтів.

Про це пише ANSA.

Нещасний випадок стався, коли хлопчик, сидячи у дитячому кріслі на велосипеді матері, переходив дорогу по пішохідному переходу. Їх збив автомобіль. Мама вижила, але Владислав отримав критичні травми: удар відкинув його на кілька метрів, і дитина одразу втратила свідомість.

Попри всі зусилля лікарів, медики діагностували у хлопчика смерть мозку. Наразі його життя підтримують лише апарати. Лікарі чекають приїзду старшого брата Владислава з Болгарії, щоб він міг попрощатися. Після цього дитину відключать від систем життєзабезпечення, а її органи пожертвують тим, хто їх потребує.

Владислав, його мама та брат були біженцями: їхній будинок в Одесі був зруйнований російським обстрілом. До Італії вони приїхали менше місяця тому і жили у центрі для біженців. Місцева прокуратура розпочала розслідування, щоб встановити всі обставини трагедії, переглядаючи записи з камер відеоспостереження.

Нагадаємо, в Угорщині у ДТП загинули 27-річна жителька Закарпаття та її 3-річна донька. Внаслідок отриманих травм 27-річна Діана та її маленька дочкка Лілєн загинули на місці. Жінка вранці вела доньку до дитячого садка. Вони не дійшли буквально 100 метрів до воріт садочка, як їх збив автомобіль.

А у провінції Герат на заході Афганістану сталася масштабна аварія — внаслідок зіткнення автобуса, мотоцикла та вантажівки загинули 79 осіб, серед них 17 дітей.

