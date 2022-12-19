В Італії трагічно загинула 37-річна українка: у Мережі розшукують родичів жінки (фото)

У ДТП в Італії загинула 38-річна українка Вікторія Нетреба.

Про це пише Molbuk.ua з поcиланням на допис Світлани Филип'юк у Facebook.

Відомо, що Вікторія Нетреба родом із Чернівецької області. Жінка загинула у дорожньо-транспортній пригоді.

Зараз розшукують її рідних.

"Хто проживає в Палаццоло (Палаццоло-сулл'Ольйо — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Брешія, - ред.), Капріоло (муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Брешія - ред.), провінція Брешія - Бергамо. Багато з нас були знайомі з Вікторією Нетребою 1984 року народження. Наскільки відомо, вона - з Чернівецької області. На превеликий жаль, Вікторія загинула в ДТП", - повідомила українка.

Усіх, хто знає контакти рідних із України Вікторії Нетреби, просять звертайтеся за телефоном:

POLIZIA LOCALE CAPRIOLO

030 7464 225

CEL : 335 7794 807

Нещодавні моторошні аварії в Україні

У неділю, 18 грудня, в Миколаївській області сталась ДТП, в якій загинули п'ятеро людей: троє дорослих і двоє дітей.

У Рівненському районі внаслідок ДТП загинув 11-річний хлопчик.

Ще одне ДТП сталося на Рівненщині. У селі Дуби 24-річна водійка Jeep Cherokee збила на смерть 3-річну дівчинку на очах її батьків.

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