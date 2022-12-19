В Італії трагічно загинула 37-річна українка: у Мережі розшукують родичів жінки (фото)

Зараз розшукують рідних загиблої уродженки Чернівецької області.
У ДТП в Італії загинула 38-річна українка Вікторія Нетреба.
Про це пише Molbuk.ua з поcиланням на допис Світлани Филип'юк у Facebook.
Відомо, що Вікторія Нетреба родом із Чернівецької області. Жінка загинула у дорожньо-транспортній пригоді.
Зараз розшукують її рідних.
"Хто проживає в Палаццоло (Палаццоло-сулл'Ольйо — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Брешія, - ред.), Капріоло (муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Брешія - ред.), провінція Брешія - Бергамо. Багато з нас були знайомі з Вікторією Нетребою 1984 року народження. Наскільки відомо, вона - з Чернівецької області. На превеликий жаль, Вікторія загинула в ДТП", - повідомила українка.
Усіх, хто знає контакти рідних із України Вікторії Нетреби, просять звертайтеся за телефоном:
POLIZIA LOCALE CAPRIOLO
030 7464 225
CEL : 335 7794 807
Нещодавні моторошні аварії в Україні
У неділю, 18 грудня, в Миколаївській області сталась ДТП, в якій загинули п'ятеро людей: троє дорослих і двоє дітей.
У Рівненському районі внаслідок ДТП загинув 11-річний хлопчик.
Ще одне ДТП сталося на Рівненщині. У селі Дуби 24-річна водійка Jeep Cherokee збила на смерть 3-річну дівчинку на очах її батьків.
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