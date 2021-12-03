В Італії у квартирі знайшли мертвою українку, матір трьох дітей: подробиці події

Жінці постійно погрожував колишній.

В Італії в місті Трієст знайшли мертвою 43-річну українку Аліну Труш родом із Кривого Рогу. Правоохоронці розглядають версії вбивства та передозування наркотиками.

Про це повідомляє італійське видання ilgazzettino.

До помешкання жінки навідалися правоохоронці, щоб повідоми її про судовий документ, відносно погроз і насильства, які вона, нібито, зазнавала свого колишнього партнера. Але оскільки судовій поліції двері ніхто не відчинив, пожежники їх зламали.

У кімнаті на підлозі виявили тіло 43-річної жінки без ознак життя.

Зараз італійська поліція проводить розслідування. Розглядаються кілька версій, зокрема, вбивство та смерть від передозування.

За інформацією поліції, смерть жінки настала у вівторок, 30 листопада. На тілі не було явних слідів насильства.

Як розповідають сусіди, незадовго до смерті жінка сварилася з якимось чоловіком. Він також погрожував мешканцям. Явних слідів крові у квартирі не виявлено.

Подруга Аліни розповідає, що жінка не могла вживати наркотики, оскільки мала проблеми зі здоров'ям. До цього вона здолала дві тяжкі хвороби.

"Я була в шоці, тому що Аліна була сильною, вона також перемогла дві погані хвороби. У неї теж було троє дітей. Ми були друзями багато років, вона була хорошою і красивою людиною, завжди з посмішкою і яка змушувала мене посміхатися, коли я була не в настрої. Ми не бачилися більше місяця", - говорить подруга.

Що могло статися, подруга не знає. За її словами, Аліна не водила до себе додому нікого зі сторонніх.

Нагадаємо, що 32-річна українка Злата Загарюк померла у 2019 році в італійському місті Форлі внаслідок удару в голову. В жінки стався крововилив в мозок у річницю її шлюбу. Через два роки, у жовтні 2021, в смерті жінки визнали винним її 38-річного чоловіка Олександра. Та перед арештом засуджений втік з Італії і зараз перебуває в міжнародному розшуку.

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