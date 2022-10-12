В Італії українська молодь провчила італійця, який "Zигував" з російським прапором (відео)

В Італії молодь з України, яка гуляла містом, помітила російський прапор на балконі одного з будинків. Молоді люди вирішили розшукати власника та змусити його прибрати триколор країни-агресорки.

Відео про це виклав користувач TikTok pasha_stafff.

Дівчина на відео розповіла, що разом із друзями гуляла вечірнім Римом і раптом помітила на балконі одного будинку прапор Росії. Побачене роздратувало молодих людей, тож вони вирішили поговорити з власником.

"Ми знайшли будинок, на який вивісили російський прапор. Ми спочатку закидали його яйцями, а потім знайшли на домофоні російське ім'я, подзвонили і попросили зняти прапор. На що вони відповіли: ми вам відкриваємо двері, заходьте і знімайте", - розповіла дівчина.

Виявилося, що прапор вивісили не росіяни, а місцевий італієць, який винаймає тут житло. Він відкрив двері у Z-футболці і заходився розповідати про "8-річне бомбардування мирного Донбасу".

Після бесіди з українцями італієць таки зняв триколор.

Нагадаємо, що голлівудська акторка Міла Куніс, яка народилася в Україні, розповіла, як її 8-річна донька дізналася про своє українське коріння. Дівчинка запитала, чи дійсно її мама народилася в Україні. Акторка підтвердила це, а коли дівчинка зрозуміла, що вона теж наполовину українка, то дуже цьому зраділа. Розповідаючи цю історію, Міла Куніс розплакалася.

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