В Італії закрили аеропорт через інцидент з літаком Ryanair

В Італії закрили Міжнародний аеропорт у місті Бергамо, що на півночі Італії. Траилося це через інцидент з літаком Ryanair.

Про це повідомляє ANSA.

Зазначається, що міжнародний аеропорт Оріо-аль-Серіо в Бергамо закрили після того, як у літака Ryanair лопнула шина під час посадки.

На рейсі, що прибув з Барселони, ніхто не постраждав.

"З евакуацією пасажирів допомогли пожежники", - додали в повідомленні.

Нагадаємо, в аеропорту заарештували жінку одразу на контрольно-пропускному пункті аеропорту після того, як співробітники подивилися на її рентгенівський знімок.

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