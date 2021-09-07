В італійському підручнику з географії Україну зарахували до регіонів Росії: фото

В італійському підручнику з географії Україну зарахували до регіонів Росії: фото

Посольство України в Італії вимагає виправити цю грубу помилку.

В Італії в одному з підручників з географії для середніх шкіл Україну зараховано до російських регіонів разом з Білоруссю, Молдовою і країнами Балтії.

Про це повідомили на Facebook-сторінці українського посольства в Італії.

З цього приводу посольство України в Італії направило офіційні звернення до Міністерства освіти Італії, Асоціацію видавців і безпосередньо у видавництво, де був випущений підручник, з проханням виправити статтю у підручнику і надати учням правдиву інформацію про події в Україні.

“Уважними читачами було виявлено перекручену інформацію про Україну і замовчування фактів російської агресії проти нашої держави”, - зазначили у посольстві.

Українські дипломати уточнили, що йдеться про видання Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia авторства Альберто Фре (Alberto Frè) для учнів середньої школи. Повідомлення супроводжується фотографією із підручника.

Фото: Facebook

“Прикрі непоодинокі випадки розповсюдження в італійських підручниках спотвореної інформації про Україну, її історію та актуальну соціально-політичну ситуацію не залишаються жодним чином поза увагою Посольства України в Італії”, - підкреслили у дипломатичній місії.

Нагадаємо, раніше в Італії перед посадкою на літак в міжнародному аеропорту Каподічіно (Неаполь) померла 60-річна українка Анна Бурак. Жінка 3 вересня планувала повернутись на батьківщину, як їй стало зле. Опісля цього всі її речі та заощадження вкрали.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання