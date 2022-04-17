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В Іванкові відновили електропостачання, а в Бучі вже з'являється вода: яка ситуація сьогодні на Київщині

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В Іванкові відновили електропостачання, а в Бучі вже з'являється вода: яка ситуація сьогодні на Київщині

КМДА

У 82 населених пунктах відновили розподіл газу.

У Київській області розчищають траси та відновлюють водо-, електро-, та газопостачання. Окрім цього, сьогодні дорожники асфальтують тимчасову переправу на під’їзді до Ірпеня

Про це у неділю, 17 квітня, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він розповів, що на Київщині вже розчищено 125 км доріг та вулиць, 102 км Житомирської траси, прибрано 14 км траси М-07 Київ – Ковель, Р-30 під’їзд до Ірпеня – 2,8 км та ще 4 км траси Т-10-01 Ворзель – Забуччя – /Київ-Чоп/.

За його словами, впродовж минулої доби вдалося відновити електропостачання для 19 594 споживачів. 

Повністю або частково відновлено розподіл газу у 82 населених пунктах. 

 У Бучі через дизель-генератори наповнено питною водою декілька водонапірних башт, що дало можливість відновити водопостачання у невеликій частині міста. Поновило роботу підприємство, що розливає бутильовану воду. 

 Мешканцям сіл Микуличі, Клавдієво-Тарасове та Пороскотень теж подається вода. 

 В селищі Іванків повністю відновлено електропостачання, що дало можливість запустити воду у систему.

Наразі 80% абонентів селища забезпечено цілодобовим централізованим водопостачанням, решта 20% погодинно – 4 години вранці та 4 години ввечері до з’ясування якості питної води.

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