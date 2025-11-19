В Івано-Франківські області сталися вибухи: РФ атакує ракетами

© Associated Press

Протягом ранку середи, 19 листопада, в Івано-Франківській області сталися потужні вибухи. Зокрема, гучно було у Бурштині, а потім - в Івано-Франківську.

Про це повідомили місцеві медіа та моніторингові канали.

“У Бурштині лунають повторні вибухи”, - інформували кореспонденти “Суспільного” після 07:00.

Зауважимо, в місті Бурштин гучно майже від 05:00. Жителі повідомляли про вибухи протягом тривоги. Повітряні сили та моніторингові канали попереджали про пуски ракет.

Зауважимо, на Прикарпатті від 03:09 лунають сирени. О 07:23 гучно було в обласному центрі.

“В Івано-Франківську також було чутно вибух, інформують кореспонденти Суспільного. Ймовірно, за межами міста”, - йдеться у повідомленні медіа.