В Івано-Франківській області 12-річний хлопчик на озері провалився під кригу

Обставини події встановлюються.
У м. Тисмениця Івано-Франківської області у понеділок, 20 грудня, 12-річний хлопчик на міському озері провалися під лід.
Про це повідомили в ДСНС в Івано-Франківській області.
За даними рятувальників, інцидент стався о 16:16. Очевидці повідомили, що на міському озері під кригу провалився 12-річний хлопчик. На місце події негайно прибули працівники ДСНС. Проте, як з'ясувалось, дитину витягнули з-під криги небайдужі свідки події.
Підліток живий, його госпіталізували. Обставини події встановлюються.
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