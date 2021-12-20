В Івано-Франківській області 12-річний хлопчик на озері провалився під кригу

В Івано-Франківській області 12-річний хлопчик на озері провалився під кригу

Обставини події встановлюються.

У м. Тисмениця Івано-Франківської області у понеділок, 20 грудня, 12-річний хлопчик на міському озері провалися під лід.

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Про це повідомили в ДСНС в Івано-Франківській області.

За даними рятувальників, інцидент стався о 16:16. Очевидці повідомили, що на міському озері під кригу провалився 12-річний хлопчик. На місце події негайно прибули працівники ДСНС. Проте, як з'ясувалось, дитину витягнули з-під криги небайдужі свідки події.

Підліток живий, його госпіталізували. Обставини події встановлюються.

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