В Івано-Франківській області анонсували посилення обмежень через COVID-19: що зачинять цього разу

В Івано-Франківській області анонсували посилення обмежень через COVID-19: що зачинять цього разу

Захворюваність на COVID-19 в Івано-Франківській області зросла у 3,5 раза.

В Івано-Франківській області через істотний приріст хворих на коронавірус можуть закрити школи й запровадити інші обмеження. За тиждень захворюваність зросла в 3,5 рази.

Про це заявила очільниця Івано-Франківської ОДА Світлана Оніщук в Facebook.

За її даними, від початку 2022 року фіксується зростання захворюваності на коронавірус в регіоні, за минулий тиждень вона зросла в 3,5 рази, серед дітей - в 4,5 рази. Вище 50% зростання захворюваності порівняно з попереднім тижнем - у 54 територіальних громадах.

У зв'язку з цим на засіданні регіональної комісії ТЕБ та НС ухвалено рішення про посилення контролю над дотриманням карантину. А уразі подальшого збільшення рівня захворюваності на гострі респіраторні вірусні захворювання серед дітей дошкільного віку та учнів шкіл буде ухвалено рішення про призупинення навчально-виховного процесу.

"Також буде обмежено проведення розважальних заходів, публічних подій, діяльність закладів громадського харчування", - додала Світлана Оніщук.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, медична система України готується до чергового навантаження через потенційний спалах нового штаму коронавірусу "Омікрон".

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