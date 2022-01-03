В Івано-Франківській області авто збило 13-річну дівчинку: дитину ушпиталили

Внаслідок наїзду дитина отримала травми.
У селі Добротів Надвірнянського району Івано-Франківської області 13-річна дівчинка потрапила в ДТП. Аварія сталась вночі 2 січня.
Про це повідомляє “Галка” з посиланням на управлінні цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
"У селі Добротів 40-річний водій Audi А-4 збив 13-річну дівчинку. Неповнолітня рухалася проїзною частиною дороги в попутному напрямку", - йдеться у повідомленні.
В результаті наїзду дитину з травмами госпіталізували до Івано-Франківської обласної дитячої клінісної лікарні.
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