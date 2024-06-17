В Івано-Франківській області батько систематично ґвалтував рідну доньку

Тепер йому загрожує термін - 13 років.

В Івано-Франківській області 52-річний батько систематично ґвалтував 13-річну доньку. Його засуджено до 13 років позбавлення волі.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Прокурори у суді першої та апеляційної інстанцій довели, що чоловік упродовж лютого-квітня 2022 року систематично вступав у статеві зносини зі свою 13-річною донькою. Він ґвалтував дитину, застосовуючи фізичну силу та психологічне насильство.

"Івано-Франківський апеляційний суд визнав обґрунтованими доводи сторони обвинувачення щодо законності та справедливості вироку, а скаргу сторони захисту залишив без задоволення", - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, 39-річний уродженець Миколаївщини протягом шести років вчиняв розпусні дії щодо власної доньки. Розповісти про те, що чинив батько, дівчинка наважилася лише у 14-річному віці.

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