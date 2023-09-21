В Івано-Франківській області чоловік заважав військкомам вручати повістки і отримав вирок суду

У Коломиї Івано-Франківської області покарали чоловіка, який в Telegram розповідав, де роздають повістки. Його звинуватили у перешкоджанні діяльності ЗСУ через загрозу зриву мобілізації.

Про це йдеться у вироку Коломийського районного суду Івано-Франківської області.

За даними суду, чоловік у липні 2022 року створив телеграм-канал з інформацією про те, де роздають повістки. Його звинуватили у перешкоджанні діяльності ЗСУ та допомозі ухилянтам уникнути служби в армії.

Від 11.07.2022 р. до 01.02.2023 року на цьому телеграм-каналі було опубліковано 9 повідомлень із зазначенням конкретних місць про те, де працюють військкоми.

"При цьому, обвинуваченим розроблено механізм перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших воєнізованих формувань і, незважаючи на те, що вказана інформація поширювалась не лише ним, а й іншими учасниками каналу, які не перебували у злочинній змові з обвинуваченим, вся діяльність каналу охоплювалась його злочинним умислом. Обвинувачений чітко знав та усвідомлював, що на каналі систематично розміщується інформація, яка систематично чинить перешкоди зазначеній законній діяльності Збройних Сил України" - йдеться у матеріалах суду.

Підозрюваний свою провину визнав та погодився на співпрацю зі слідством.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 114-1 КК України. Його засудили до 5 років позбавлення волі, замінивши цей термін на 2 роки іспитового.

Вироку суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Закарпатті ув'язнили 29-річного чоловіка, який не з'явився до військкомату.

Читайте також: