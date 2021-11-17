В Івано-Франківській області дитина потрапила під колеса лісовоза (відео 18+)

Дівчинку доправили до лікарні.
У селищі Брошнів-Осада (Івано-Франківськаобласть) автомобіль DAF з напівпричепом MEERT наїхав на 14-річну дитину, яка перетинала дорогу поза межами пішохідного переходу.
Про це повідомили Суспільному в управлінні з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації.
Автомобілем керував 38-річний житомирянин.
Дівчинка перетинала проїзну частину дороги на дитячому самокаті поза межами пішохідного переходу. Вона отримала травми. Її доправили до обласної дитячої клінічної лікарні.
Нагадаємо, у Черкасах водій маршрутки збив на пішохідному переході 5-річну дівчинку, яка переходила дорогу з сестрою. Дівчинку доправили до лікарі з тілесними ушкодженнями.
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