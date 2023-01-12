В Івано-Франківській області мікроавтобус з 9 людьми перекинувся з моста: фото

Трьох потерпілих в ДТП госпіталізували до обласної лікарні.

Сьогодні, 12 січня, у селі Лісна Слобідка Коломийського району Івано-Франківської області з моста перекинувся мікроабтобус, в якому перебували 9 людей. Троє з них – травмувались.

Про це повідомляє місцевий телеканал "НТК" з посиланням на Коломийський відділ поліції.

ДТП сталася близько 09:30 год. В мікроавтобусі перебували 9 людей, трьох з них госпіталізували з травмами до обласної лікарні.

фото / "НТК"

фото / "НТК"

Наразі правоохоронці з'ясовують причини та обставини аварії.

фото / "НТК"

Нагадаємо, на Хмельниччині у ніч проти 11 січня перекинувся пасажирський автобус, що їхав з Харкова. Внаслідок ДТП постраждало дев’ять пасажирів. Серед них також є 9-річна дитина. Потерпілі отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості.

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