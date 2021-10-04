В Івано-Франківській області мотоцикліст збив дівчинку: обоє у лікарні

Мотоцикліст і дівчинка отримали травми.
У селі Тисів Болехівської територіальної громади 21-річний хлопець наїхав мотоциклом на 14-річну дівчинку.
Про це повідомили в управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
У момент аварії дівчина переходила дорогу на нерегульованій ділянці шляху.
У результаті ДТП водія з травмами ушпиталили у Болехівську міську лікарню, а дитину госпіталізували в Івано-Франківську обласну дитячу клінічну лікарню.
Нагадаємо, на автодорозі "Львів-Тернопіль" неподалік села Тарасівка маршрутка сполученням "Львів-Липівка" перекинулась внаслідок зіткнення з автомобілем "Фольксваген".