В Івано-Франківській області мотоцикліст збив дівчинку: обоє у лікарні

В Івано-Франківській області мотоцикліст збив дівчинку: обоє у лікарні

Мотоцикліст і дівчинка отримали травми.

У селі Тисів Болехівської територіальної громади 21-річний хлопець наїхав мотоциклом на 14-річну дівчинку.

Про це повідомили в управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

У момент аварії дівчина переходила дорогу на нерегульованій ділянці шляху.

У результаті ДТП водія з травмами ушпиталили у Болехівську міську лікарню, а дитину госпіталізували в Івано-Франківську обласну дитячу клінічну лікарню.

Нагадаємо, на автодорозі "Львів-Тернопіль" неподалік села Тарасівка маршрутка сполученням "Львів-Липівка" перекинулась внаслідок зіткнення з автомобілем "Фольксваген".

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