В Івано-Франківській області нашестя мишей: чому так сталось і чим це загрожує

Миші швидко розмножуються і за добу можуть з'їсти таку кількість їжі, що в півтора раза перевищує їхню вагу.
В Івано-Франківській області цьогоріч фахівці фіксують нашестя мишей. Гризуни небезпечні тим, що можуть знищити посіви озимих культур.
Про це повідомили в Держпродспоживслубі Івано-Франківської області.
Причинами появи мишей на Прикарпатті вважають сприятливі погодні умови та наявність кормової бази. Гризуни особливо зосереджені на неорних землях, пасовищах, у лісосмугах, а також на полях після збирання зернових культур та багаторічних трав.
"Зараз є загроза пошкоджень посівів озимих культур, тож проведення захисних заходів дуже актуальне. Найпоширенішими та найнебезпечнішими є звичайна полівка та миші (хатня, польова). Середня чисельність нір на полях становить від поодиноких до трьох жилих колоній на гектар", - повідомляють фахівці.
Також миші швидко розмножуються і за добу можуть з'їсти таку кількість їжі, що в півтора раза перевищує їхню вагу. У Держпродспоживслубі Івано-Франківської області рекомендують фермерам обробити поля та позбутись нашестя мишей.
Нагадаємо, фермер з Австралії показав, як він спалює сотні мишей, які знищують його урожай.