В Івано-Франківській області оголосили штормове попередження: негода знеструмила 20 сіл та міст

Через сильний вітер на Івано-Франківщині знеструмлено 21 населений пункт.
В Івано-Франківській області 21 населений пункт залишився без електроенергії через сильний вітер. В регіоні оголосили штормове попередження.
Про це повідомило Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.
7 населених пунктів повністю знеструмлено, ще 14 частково. Без світла залишились міста та села у Верховинському, Калуському, Косівському та Надвірнянському районах.
На Прикарпатті продовжує вирувати негода. Впродовж ночі та ранку 1 грудня в Івано-Франківську та області очікується посилення західного вітру 25-30 м/сек. Через це в регіоні оголошено штормове попередження, II рівень небезпечності.
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