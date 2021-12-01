В Івано-Франківській області оголосили штормове попередження: негода знеструмила 20 сіл та міст

В Івано-Франківській області оголосили штормове попередження: негода знеструмила 20 сіл та міст

Через сильний вітер на Івано-Франківщині знеструмлено 21 населений пункт.

В Івано-Франківській області 21 населений пункт залишився без електроенергії через сильний вітер. В регіоні оголосили штормове попередження.

Про це повідомило Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

7 населених пунктів повністю знеструмлено, ще 14 частково. Без світла залишились міста та села у Верховинському, Калуському, Косівському та Надвірнянському районах.

На Прикарпатті продовжує вирувати негода. Впродовж ночі та ранку 1 грудня в Івано-Франківську та області очікується посилення західного вітру 25-30 м/сек. Через це в регіоні оголошено штормове попередження, II рівень небезпечності.

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