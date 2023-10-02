В Івано-Франківській області пара зайнялась сексом біля ресторану: їх "застукала" поліція

У місті Коломия Івано-Франківської області судили чоловіка за те, що він зайнявся сексом біля одного із закладів.

Про це йдеться у постанові Коломийського міськрайонного суду.

За даними суду, інцидент стався наприкінці травня 2023 року о 19:25 біля одного із кафе у місті Коломия. Там пара зайнялась сексом у громадському місці, проте судили саме чоловіка.

Матеріали суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

У матеріалах справи йшлось, що він на момент вчинення порушення був нетверезим. Порушення припинила поліція та склала протокол на чоловіка. Йому інкримінували статтю 173КУпАП.

Підозрюваний не прийшов на сім судових слухань щодо порушення. А тому суд розглянув справу без його присутності.

Проте Коломийський міськрайонний суд закрив справу, оскільки минули терміни притягнення обвинуваченого до адміністративного порушення.

Нагадаємо, у Харкові до двох років позбавлення волі з іспитовим терміном засудили чоловіка, який на газоні зайнявся сексом на очах у дітей та дорослих.

Читайте також: