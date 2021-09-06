В Івано-Франківській області після Дня знань масово отруїлися діти: подробиці

В Івано-Франківській області після Дня знань масово отруїлися діти: подробиці

Поліція розпочала кримінальне провадження через отруєння на Прикарпатті на День знань.

В Івано-Франківській області після святкування Дня знань отруїлися щонайменше 19 осіб. Серед хворих 18 дітей і один дорослий.

Про це повідомляють у поліції області.

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Встановлено що діти і дорослі святкували День знань в одному із закладів села Загвіздя. У результаті 2 і 3 вересня до інфекційної і дитячої лікарні Івано-Франківська потрапили 10 дітей і 1 дорослий, а ще вісім неповнолітніх перебувають на лікуванні дома.

Медики попередньо діагностували у хворих гострий гастроентерит. Потерпілі перебувають у стані середньої важкості.

Своєю чергою, правоохоронці розпочали кримінальне провадження та здійснюють досудове розслідування за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Нагадаємо, майже дві сотні дітей отруїлися в одній зі столичних гімназій. Батьки учнів кажуть, ще в четвер після занять дітям стало зле. У однієї з учениць виявили норовірус – це один з різновидів кишкової інфекції.

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Новини України: в столичній гімназії отруїлися майже 200 дітей – в учениці виявили норовірус

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