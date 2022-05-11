В Івано-Франківській області поліцейські затримали злодія у законі Мамуку із санкційного списку РНБО

В Івано-Франківській області поліцейські затримали злодія у законі Мамуку із санкційного списку РНБО

Свій «статус» Мамука отримав у Стамбулі у 2013 році. Крім того, має родинні зв’язки зі злодієм у законі Таріелом Оніані.

В Івано-Франківській області поліцейські затримали злодія у законі з санкційного списку РНБО.

Під час проведення заходів з відпрацювання представників криміналітету та осіб, які можуть бути причетні до диверсійної діяльності та співпраці з окупантами, оперативники отримали інформацію про переховування вора в законі на прізвисько Мамука на території Івано-Франківської області.

Про це повідомляє МВС України.

Свій "статус" Мамука отримав в Стамбулі у 2013 році.

Крім того, має родинні зв’язки зі злодієм у законі Таріелом Оніані.

10 травня оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області Нацполіції провели заходи для затримання 45-річного уродженця Грузії, до якого рішенням РНБО були застосовні персональні спеціальні санкції.

Злодія у законі на прізвисько Мамука затримали в одному з приватних будинків області.

Наразі вирішується питання щодо його примусового видворення за межі України.

Нагадаємо, 14 травня 2021 року РНБО запровадила санкції проти 557 злодіїв у законі і 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами.

21 травня 2021 року президент України Володимир Зеленський увів рішення у дію.

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