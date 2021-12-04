В Івано-Франківській області розшукують чоловіка, який зник тиждень тому

В Івано-Франківській області розшукують чоловіка, який зник тиждень тому

Пенсіонер пішов з дому та не повернувся.

В Івано-Франківській області поліцейські та рятувальники розшукують 67-річного чоловіка, який зник тиждень тому.

Про це "Суспільне" повідомили в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації.

Чоловік 29 листопада вийшов з дому та досі не повернувся. Востаннє чоловіка бачили в лісі поблизу села Віпче.

На пошуки пенсіонера відправилися п'ять верховинських рятувальників, 10 поліцейських та місцеві жителі. Надзвичайники обстежили ліс, проте чоловіка не знайшли. Поліцейські продовжуватимуть пошуки зниклого.

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Нагадаємо, під Києвом зник 17-річний хлопець. Нікіта Буханцов на зв'язок з рідними не виходить від 15 листопада.

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