В Івано-Франківській області розшукують чоловіка, який зник тиждень тому

Пенсіонер пішов з дому та не повернувся.
В Івано-Франківській області поліцейські та рятувальники розшукують 67-річного чоловіка, який зник тиждень тому.
Про це "Суспільне" повідомили в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації.
Чоловік 29 листопада вийшов з дому та досі не повернувся. Востаннє чоловіка бачили в лісі поблизу села Віпче.
На пошуки пенсіонера відправилися п'ять верховинських рятувальників, 10 поліцейських та місцеві жителі. Надзвичайники обстежили ліс, проте чоловіка не знайшли. Поліцейські продовжуватимуть пошуки зниклого.
Нагадаємо, під Києвом зник 17-річний хлопець. Нікіта Буханцов на зв'язок з рідними не виходить від 15 листопада.
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