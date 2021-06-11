В Івано-Франківській області сміттєвоз на смерть збив чоловіка: фото

Чоловік помер на місці ДТП.
У четвер, 10 червня, в селі Угорники Отинійської територіальної громади Івано-Франківської області сміттєвоз збив на смерть 46-річного чоловіка. Трагічна ДТП сталась близько 12:45 на вулиці Юрія Гагаріна.
Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, від отриманих травм чоловік загинув на місці події.
"Попередньо правоохоронці встановили, що 61-річний водій сміттєвоза MAN, керуючи транспортним засобом, не переконався у безпечності руху та вчинив наїзд на іншого працівника - 46-річного коломиянина. Смертельний наїзд відбувся лівим заднім колесом. Внаслідок наїзду останній загинув на місці події", - йдеться у повідомленні.
Водія перевірили на стан сп’яніння, він був тверезим.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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