В Івано-Франківській області сміттєвоз на смерть збив чоловіка: фото

Чоловік помер на місці ДТП.

У четвер, 10 червня, в селі Угорники Отинійської територіальної громади Івано-Франківської області сміттєвоз збив на смерть 46-річного чоловіка. Трагічна ДТП сталась близько 12:45 на вулиці Юрія Гагаріна.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

"Попередньо правоохоронці встановили, що 61-річний водій сміттєвоза MAN, керуючи транспортним засобом, не переконався у безпечності руху та вчинив наїзд на іншого працівника - 46-річного коломиянина. Смертельний наїзд відбувся лівим заднім колесом. Внаслідок наїзду останній загинув на місці події", - йдеться у повідомленні.

ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Водія перевірили на стан сп’яніння, він був тверезим.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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