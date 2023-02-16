В Івано-Франківській області сьогодні можуть лунати вибухи: у чому причина

Жителів Прикарпаття закликали зберігати спокій, якщо лунатимуть вибухи у час, коли не оголошена повітряна тривога в області.

Сьогодні, 16 лютого, в Івано-Франківській області можуть лунати вибухи. Жителів області попередили, що це пов'язано із військовими навчаннями в регіоні.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - звернулась вона до мешканців Івано-Франківської області у своєму Телеграм-каналі.

Нагадаємо, в Україні загальна площа мінних полів становить 250 тисяч квадратних кілометрів. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Росія створила в Україні найбільше у світі мінне поле.

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