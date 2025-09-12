В Івано-Франківській області сталася ДТП за участі детектива НАБУ: що відомо

ДТП / © Getty Images

Реклама

У четвер ввечері, 12 вересня, в Івано-Франківській області сталася ДТП за участі детектива НАБУ, який перебував у відрядженні.

Про це повідомила пресслужба НАБУ у Telegram.

Водії обох транспортних засобів, що потрапили у ДТП, перебувають у лікарні.

Реклама

Зазначається, що детектив НАБУ був тверезим.

«Враховуючи залучення до розслідування обставин ДТП Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора, НАБУ всіляко сприятиме встановленню істини та у разі потреби надасть необхідну юридичну підтримку детективу Бюро», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українська парамедикиня, захисниця «Азовсталі» Катерина Поліщук «Пташка» потрапила у ДТП. Аварія сталася, коли вона їхала на таксі у Києві. Катерина розповіла, що отримала забої, адже була не пристебнута паском безпеки на задньому сидінні.