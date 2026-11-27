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В Івано-Франківській області стались вибухи — перші деталі
Майже пів години у районі тривала повітряна тривога через загрозу дронів.
Вдень 27 листопада під час повітряної тривоги в Івано-Франківській області стались потужні вибухи. Гучно було у місті Бурштин.
Що відомо про вибухи і їхні наслідки — читайте на ТСН.ua.
У Бурштині від 12:49 до 13:18 було оголошено «жовту» повітряну тривогу. Моніторингові канали попереджали про реактивний безпілотник «Герань», який тримав курс на місто. Близько 13:15 пролунали вибухи.
Наразі інформації від влади про наслідки немає.
Як повідомлялося, від ранку армія РФ запускає хвилі реактивних дронів по Україні. Російські дрони фіксували у регіонах на півночі, центрі та сході. Зокрема, у Дніпрі стались вибухи.
За даними Повітряних сил, вночі росіяни запустили 155 ударних безпілотників різних типів. Під прицілом було дев’ять областей. Зокрема, на Дніпропетровщині під ударом опинилися залізничні станції у Кривому Розі та Кам’янському, а також дві вугільні шахти.