Вибухи. / © Associated Press

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Вдень 27 листопада під час повітряної тривоги в Івано-Франківській області стались потужні вибухи. Гучно було у місті Бурштин.

Що відомо про вибухи і їхні наслідки — читайте на ТСН.ua.

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У Бурштині від 12:49 до 13:18 було оголошено «жовту» повітряну тривогу. Моніторингові канали попереджали про реактивний безпілотник «Герань», який тримав курс на місто. Близько 13:15 пролунали вибухи.

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Наразі інформації від влади про наслідки немає.

Як повідомлялося, від ранку армія РФ запускає хвилі реактивних дронів по Україні. Російські дрони фіксували у регіонах на півночі, центрі та сході. Зокрема, у Дніпрі стались вибухи.

За даними Повітряних сил, вночі росіяни запустили 155 ударних безпілотників різних типів. Під прицілом було дев’ять областей. Зокрема, на Дніпропетровщині під ударом опинилися залізничні станції у Кривому Розі та Кам’янському, а також дві вугільні шахти.

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