В Івано-Франківській області стався землетрус вдруге за понад тиждень

В Івано-Франківській області стався землетрус вдруге за понад тиждень

Останній землетрус в Надвірнянському районі зафіксували 8 днім тому.

У середу, 29 грудня, в Надвірнянському районі Івано-Франківської області зафіксували землетрус магнітудою 2,4 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу знаходиться в районі селища Білозорина на глибині 3 км.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

За класифікацією землетрусів він - ледве відчутний.

"Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які перебувають в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - йдеться у повідомленні.

Землетрус зафіксували в Надвірнянському районі / Головний центр спеціального контролю

У Головному центрі спецконтролю зазначили, що впродовж 2021 року з території Надвірнянського району Івано-Франківської області було зареєстровано 9 землетрусів, останній стався 21 грудня, з магнітудою 2,6.

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