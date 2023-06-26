В Івано-Франківській області трагічно загинув 19-річний хлопець

В Івано-Франківській області у неділю, 25 червня, під час відпочинку на водоймі потонув 19-річний хлопець. Його тіло розшукали рятувальники.

Про це повідомили в ДСНС України.

Трагедія сталась 25 червня о 19:45 на р. Лімниця, що в с. Сливки Калуського району Івано-Франківської області. Очевидці повідомили рятувальникам, що хлопець відпочивав на березі водойми.

Тоді він стрибнув у річку і зник. На місце події оперативно прибули рятувальники. Вони обстежили водойму та виявили там тіло 19-річного хлопця. За попередніми даними, потерпілий потонув.

Рятувальники закликають українців бути обережними на водоймах та не ігнорувати правил безпеки.

Нагадаємо, на Тернопільщині у річці Збруч потонув рибалка. 64-річний чоловік загинув, рятуючи дитину.

Читайте також: