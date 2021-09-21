В Івано-Франківській області у підвалі житлового будинку знайшли труп жінки

Причини смерті жінки встановлюють правоохоронці.
У понеділок, 20 вересня, у місті Рогатин Івано-Франківької області в підвалі житлового будинку виявили труп. Померлою виявилась 66-річна жінка.
Про це повідомило управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.
Інцидент стався близько дванадцятої години дня. На місці події рятувальники спільно з поліцією відімкнули вхідні двері підвального приміщення, де і лежала мертва жінка.
Обставини події встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, у Рівному в басейні приватної сауни знайшли мертвого чоловіка, який не був клієнтом і не мав документів.