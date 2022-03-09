В Івано-Франківській області від 14 березня мають намір відновити дистанційне навчання

В Івано-Франківській області від 14 березня мають намір відновити дистанційне навчання

Йдеться про навчання у школах, училищах та коледжах.

Від 14 березня на Прикарпатті можуть відновити дистанційне навчання у школах та колеждах.

Про це сьогодні, 9 березня, повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

“Уже з понеділка, 14 березня, розглядаємо можливість відновлення навчання у школах, коледжах та професійних училищах. Мова йде про відновлення освітнього процесу у форматі дистанційного навчання", - пояснила очільниця області.

Нагадаємо, від середи, 9 березня, у школах Хмельницького відновлюється дистанційне навчання.