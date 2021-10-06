В Івано-Франківській області водійка збила чоловіка та залишила помирати на дорозі

В Івано-Франківській області водійка збила чоловіка та залишила помирати на дорозі

Чоловік отримав смертельні травми.

У селі Стримба водійка збила пішохода та залишила місце аварії. Чоловіка виявили на дорозі непритомним. Помер він у лікарні.

Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області.

В ході проведених оперативно-розшукових заходів, поліцейські наступного дня встановили марку транспортного засобу – Audi A6 та з‘ясували, що за кермом перебувала 30-річна мешканка Івано-Франківська. Автомобіль і жінку поліцейські розшукали на одній із вулиць обласного центру.

Наразі правоохоронці встановлюють, чому водійка після вчинення ДТП залишила пішохода помирати та втекла з місця аварії.

Триває досудове розслідування у розпочатому кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Раніше стало відомо, що на автодорозі Р-47 "Херсон-Нова Каховка-Генічеськ" сталася смертельна аварія. В результаті зіткнення трьох автомобілів двоє чоловіків загинули.

Через ДТП автомобіль розкидало по всій Житомирській трасі

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