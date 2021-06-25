В Івано-Франківській області з дитбудинку втекла 16-річна дівчина: поліція просить допомоги в пошуках

Дівчина втекла з дитячого будинку, де виховувалась кілька місяців.

У четвер, 24 червня, на Прикарпатті близько 22:00 16-річна Анна-Марія Шевчук втекла з Долинського обласного центру соціальної підтримки дітей та сімей "Теплий дім". Там дівчина виховувалась останні кілька місяців.

Поліція Івано-Франківщини оголосила неповнолітню у розшук, наразі її місце перебування невідоме.

Прикмети дівчини: зріст близько 165 см, середньої статури, волосся русяве довжиною до плечей.

Була одягнута в картату сорочку-плаття в чорну клітку, взута в чорні шльопанці, мала затемнені окуляри та білий гумовий браслет.

Правоохоронці просять тих, хто володієте будь-якою інформацією, яка допоможе встановити місце перебування неповнолітньої Анни-Марії Шевчук, телефонувати на лінію "102" або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за номерами: (0342) 79-03-23, 098 01 55 424.

Нагадаємо, на Буковині розшукують зниклого 18-річного жителя села Проскуряни Олександра Савука. Хлопець 15 червня поїхав з дому до Чернівців для складання іспиту, але до навчального закладу так і не прибув.

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