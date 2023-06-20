В Івано-Франківській області заборонили госпіталізацію чоловіків без відома військкоматів

В Івано-Франківській області в медичних закладах тимчасово припиняють планові госпіталізації військовозобов'язаних без погодження з територіальним центром комплектування. В разі термінової госпіталізації придатних до служби чоловіків медики повинні повідомити про це військкомати.

Про це повідомив начальник Коломийської РВА Любомир Глушков у Facebook із посиланням на рішення Ради оборони Івано-Франківської області.

Рішення про припинення планової госпіталізації чоловіків віком від 18 до 59 років ухвалила Рада оборони Івано-Франківської області. Керівник Коломийської РВА також наголосив, що всі чоловіки повинні негайно прибути до військкоматів, щоб стати на військовий облік.

"Враховуючи ситуацію правового режиму воєнного стану, невідкладно підготувати і донести до закладів охорони здоров'я Івано-Франківської області своє рішення щодо тимчасового припинення планових госпіталізацій військовозобов'язаних пацієнтів без погодження з ТЦК", - сказав Глушков.

Відтак заклади охорони здоров'я повинні інформувати військкомати про госпіталізацію чоловіків віком 18-59 років у разі надання їм невідкладної допомоги. Також поліція на блокпостах перевірятиме документи в осіб, а якщо їх не буде, то правоохоронці мають право таких людей затримати, щоб встановити особу.

Нагадаємо, в Івано-Франківську всім військовозобов’язаним дали 10 днів, щоб прибути до ТЦК. Згодом там пояснили, що основна мета цього наказу - це повторне оповіщення військовозобов’язаних області для їх подальшої явки до ТЦК у встановлений термін, тобто протягом 10 днів, для уточнення їхніх військово-облікових даних.

Зазначимо, до кінця серпня 2023 року подовжено воєнний стан та загальну мобілізацію. Уповноважені особи можуть вручати повістки в громадських місцях та адресно всім військовозобов'язаним чоловікам для уточнення даних та для мобілізації.

Читайте також: