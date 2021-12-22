В Івано-Франківській області зафіксували землетрус: подробиці

Загалом впродовж 2021 року з території Надвірнянського району відбулися вісім землетрусів.

В Івано-Франківській області у вівторок, 21 грудня, на території Надвірнянського району стався землетрус з магнітудою 2,6 бала.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Зазначається, що підземні поштовхи зафіксували о 17:06 за Києвом. Епіцентр землетрусу розташовувався на захід від міста Надвірна на глибині 4 км.

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"За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - йдеться у повідомленні.

Загалом впродовж 2021 року з території Надвірнянського району відбулися вісім землетрусів. Нагадаємо, що 16 грудня на південь від міста Надвірна на глибині 5 км стався землетрус магнітудою 2,9 бала.

Нещодавно підземні поштовхи налякали мешканців Мілана: одразу два землетруси змусили людей вибігти на вулиці, щоб врятуватися у разі руйнувань.

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