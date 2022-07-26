В Івано-Франківській області загинули троє людей внаслідок спалювання сухостою: фото

Двоє чоловіків віком 73 та 74 роки, а також 69-річна жінка померли внаслідок спалювання сухої трави.

У Івано-Франківській області загинули троє людей внаслідок спалювання сухої трави. Двоє чоловіків померли на місці пожежі, ще одна жінка померла у лікарні.

Про це повідомили у ДСНС України.

Так, у селі Боднарів Калуського району, під час спалювання залишків сухої рослинності та стерні загинув 73-річний чоловік.

Схожий випадок стався у селі Нові Кривотули Тисменицької ТГ. Там горіла стерня та суха трава на полі на загальній площі 700 м. кв., на місці пожежі було виявлено тіло 74-річного чоловіка.

Ще один смертельний випадок стався в селі Хотимир Обертинської ТГ Івано-Франківського р-ну. 69-річна жінка отримала опіки на пожежі сухої трави і померла у лікарні.



"Щоденно ми звертаємося до громадян із закликами не випалювати сухостій та стерню, але люди незбагненним чином продовжують ігнорувати наші застереження. Ціна такої недбалості - життя", - наголосили рятувальники.

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