В Івано-Франківській області засудили чоловіка за саморобну рушницю, змайстровану для самозахисту

За виготовлення і зберігання зброї суд призначив чоловіку 3 роки і 6 місяців позбавлення волі, але звільнив від відбування основного покарання і встановив 1 рік іспитового строку.

В Івано-Франківській області засудили чоловіка, який змайстрував рушницю для самозахисту. Його визнали винним у незаконному виготовленні та зберіганні вогнепальної зброї.

Відповідний вирок виніс Калуський міськрайонний суд, пише Kurs.

У матеріалах справи зазначається, що 26 лютого 2022 року чоловік незаконно виготовив однозарядну гладкоствольну зброю. Щоб виготовити рушницю, чоловік використав дві металеві трубки, які з’єднав ізолентою.

Після цього зберігав рушницю у свої квартирі. 4 жовтня правоохоронці під час обшуку вилучили саморобну зброю.

За висновком експерта, вилучена зброя відноситься до гладкоствольних однозарядних казнозарядних пристроїв, пристосованих до стрільби патронами 12-го калібру. Суд постановив знищити саморобну зброю та півтори сотні патронів.

Обвинувачений визнав свою провину. Під час засідання суду він розповів, що наприкінці лютого виготовив рушницю для самозахисту після початку війни в Україні. У вчиненому він розкаявся і просив суворо не карати та не позбавляти його волі.

У результаті суддя визнав чоловіка винним у незаконному виготовленні і зберіганні вогнепальної зброї та призначив 3 роки і 6 місяців позбавлення волі. Але на підставі ст. 75 КК України чоловіка звільнили від відбування основного покарання і встановили 1 рік іспитового строку. Також він заплатить 3775,60 грн за проведення експертизи.

Нагадаємо, у Хмельницькому пенсіонер змайстрував потужну зброю та отримав 5 років в'язниці.

Читайте також: