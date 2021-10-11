В Івано-Франківській області затримали хакера, який створив армію ботів і зламував веб-сайти

В Івано-Франківській області затримали хакера, який створив армію ботів і зламував веб-сайти

Прикарпатець є представником російської електронної системи миттєвих розрахунків.

В Івано-Франківській області чоловік створив армію ботів, щоб здійснювати DDoS- і спам-атаки.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

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Як стало відомо, в області працював хакер, який створив і адміністрував ботоферму, яка включала понад 100 тисяч облікових записів. З їх допомогою він визначав уразливості веб-сайтів і зламував їх.

"Окрім кібер-атак та зламування сайтів, він займався підбором паролів до скриньок електронної пошти на віддалених платформах – так званим “брутфорсом”. За даними слідства, прикарпатець є представником російської електронної системи миттєвих розрахунків Webmoney, на яку поширюється дія санкцій РНБО", — підкреслили в СБУ.

В ході обшуків у нього вилучили і направили на експертизу комп'ютерне обладнання.

"Наразі організатору ботнету готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 361-1 (“Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів”) та ст. 363-1 (“Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку”) КК України", — додали в СБУ.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську суворо покарали чоловіка, який "готував замах" на Зеленського.

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