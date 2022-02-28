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В Івано-Франківській області затримали російського інформатора — СБУ

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В Івано-Франківській області затримали російського інформатора — СБУ

СБУ

Росіянин в'їхав на територію України 2020 року.

В Івано-Франківській області поліцейські та працівники СБУ затримали російського інформатора. 

Про це повідомили у Facebook Служби безпеки України в області.

"Громадянина Російської Федерації затримали в оточенні військового об’єкта на території області. Цей військовий об’єкт був підданий ракетно-бомбовому удару в перший день війни", — йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначили також, що в телефоні чоловіка знайшли переписку з людиною, яка перебувала у Москві. У переписці російська сторона просила повідомляти дані про переміщення української військової техніки.

Росіянин в'їхав на територію України 2020 року. Від того часу, інформують в СБУ, чоловік перебував у країні нелегально.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - понад 70
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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