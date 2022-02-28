В Івано-Франківській області затримали російського інформатора — СБУ

Росіянин в'їхав на територію України 2020 року.

В Івано-Франківській області поліцейські та працівники СБУ затримали російського інформатора.

Про це повідомили у Facebook Служби безпеки України в області.

"Громадянина Російської Федерації затримали в оточенні військового об’єкта на території області. Цей військовий об’єкт був підданий ракетно-бомбовому удару в перший день війни", — йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначили також, що в телефоні чоловіка знайшли переписку з людиною, яка перебувала у Москві. У переписці російська сторона просила повідомляти дані про переміщення української військової техніки.

Росіянин в'їхав на територію України 2020 року. Від того часу, інформують в СБУ, чоловік перебував у країні нелегально.