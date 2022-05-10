В Івано-Франківській області змінили тривалість комендантської години

В Івано-Франківській області змінили час комендантської години.

Від вівторка, 10 травня, на Прикарпатті комендантська година стане коротшою. Вона діятиме від 23:00 до 5:00. Рішення ухвалили під час засідання оперативного регіонального штабу.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлана Онищук.

До слова, раніше комендантська година на території регіону тривала від 22:00 до 06:00.

Слід зауважити, що під час комендантської години на вулиці мають право перебувати лише люди, які працюють у спецпідрозділах і забезпечують життєдіяльність регіону. Втім, можливе це за наявності перепустки.

Як повідомлялося, івано-франківські ресторатори просять мерію дозволити роботу літніх майданчиків. Втім, у міській раді наголошують: перш за все потрібно зважити на ситуацію в Україні. Крім того, у цьому питанні повинен бути "здоровий компроміс".

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