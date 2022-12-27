В Івано-Франківській області змінять комендантську годину: що відомо

На території Івано-Франківщини змінили комендантську годину на період від 31 грудня до 10 січня.

Про це повідомив заступник голови Івано-Франківської ОВА Віталій Ільчишин.

"На Раді оборони області сьогодні ухвалили рішення про те, що у період від 31.12.2022 по 10.01.2023 комендантська година буде з 00:00 до 5:00. Відповідно від 11 січня 2023 року комендантська година буде як і раніше: від 23:00 до 5:00 ранку. Бажаю усім спокійних свят", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Комендантська година в Україні у новорічну ніч

У ніч проти 1 січня комендантська година в Україні не скасовується. Порушників затримуватимуть.

Водночас у Кривому Розі скоротили комендантську годину. Там вона триватиме триватиме від 23:00 до 05:00 ранку.