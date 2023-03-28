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В Івано-Франківській області змінюють час комендантської години

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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В Івано-Франківській області змінюють час комендантської години

sud.ua

На Франківщині скоротили тривалість комендантської години.

На території Івано-Франківської області від середи, 29 березня, скорочують тривалість комендантської години – вона діятиме від 00:00 до 05:00.   

Про це повідомила очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Відповідне рішення прийняли 28 березня під час засідання Ради оборони області.

"Упродовж тривалого часу до мене надходили звернення від жителів області щодо скорочення тривалості комендантської години. Відтак на моєму телеграм-каналі було проведено опитування, щоб дізнатися думку прикарпатців. Додам, що в опитуванні взяли участь понад 21 тисяча людей, 84% з яких підтримали скорочення комендантської години. Тож, вже від завтрашнього дня комендантська година в області триватиме від 00:00 до 05:00 ранку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві від 26 березня громадський транспорт змінює графік роботи.

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Перегляди
406
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