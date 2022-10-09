В Івано-Франківську 10-річний хлопчик впав у закинуту котельню (фото)

В Івано-Франківську 10-річний хлопчик впав у закинуту котельню і не зміг самостійно назад вибратися.

Прикарпатські рятувальники вдень 9 жовтня допомогли хлопчику, який під час прогулянки впав у закинуту котельню.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Відомо, що 10-річний хлопчик пробрався до закинутої котельні через невеликий отвір. Втім, він не розрахував висоти приміщення і сам не зміг вибратися звідти.

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Тоді хлопець звернувся до рятувальників. Школяр зателефонував до ДСНС о 13:09 неділі, 9 жовтня, і детально розповів фахівцям про інцидент.

До місця події одразу виїхала група рятувальних робіт та чергова зміна оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС. Крім того, рятувальники повідомили працівників поліції та медиків.

Витягнути хлопця вдалося рятувальників після того, як вони спецінструментом розрізали металеву решітку. На щастя, дитина не потребувала медичної допомоги.

Всі деталі інциденту встановлюють працівники поліції.

Нагадаємо, у Хмельницькій області 10-річний хлопчик із батькової пневматичної рушниці стріляв з балкону. Батько хлопчика під час цього перебував разом із ним на балконі. Чоловіка оштрафували за неналежне виконання батьківських обов’язків.

Як повідомлялося, ще одна трагедія сталася у Дніпропетровській області. Там після падіння 10-річний хлопчик впав у кому.

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