В Івано-Франківську арештували прихильника "руского міра": закликав "звільнити" Україну від нацизму

Мешканцеві обласного центру повідомили про підозру за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, а також глорифікацію її учасників. Зловмисника взяли під варту за клопотанням прокурорів.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Слідство втсановило, що підозрюваний упродовж березня-травня 2022-го забороненій соцмережі "Однокласники" публічно виправдовував та підтримував збройну агресію держави-терористки Росії. Крім того, прихильник "руского міра" поширював матеріали про "звільнення" України та її мешканців від нацизму.

Прикарпатець у розмовах зі знайомими підтримував російську політику, а війська окупантів називав визволителями.

Як повідомлялося, на Житомирщині настоятеля церкви УПЦ (МП) села Ужачин Новоград-Волинського району судили за пропаганду "руского міра". Священник МП заявляв, що в Україні триває не війна, а "спецоперація з метою звільнення від нацистів та бандерівців".

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