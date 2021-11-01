В Івано-Франківську Audi протаранив два автомобілі, вилетів на тротуар та збив 3-річного хлопчика

В Івано-Франківську Audi протаранив два автомобілі, вилетів на тротуар та збив 3-річного хлопчика

Водій-порушник на момент ДТП був нетверезим.

В Івано-Франківську на вулиці Івана-Павла II Audi протаранив припарковані авто, виїхав на тротуар та збив 3-річного хлопчика.

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Про це пише "Суспільне" з посиланням на речницю патрульної поліції Івано-Франківської області Христину Мриглід.

За даними поліції, ДТП сталась 31 жовтня о 18:00. Там 36-річний водій Audi спочатку врізався у два припарковані авто. Потім водій виїхав на тротуар, де збив 3-річного хлопчика у візочку та його бабусю.

Дитину із легкими травмами госпіталізували. Жінка відмовилась від медичної допомоги.

За даними речниці патрульної поліції Франківщини, водій автомобіля був напідпитку, проте він відмовився проходити експертизу на стан сп'яніння.

На водія склали протокол за ст. 124 та ч. 1 ст. 130.

Нагадаємо, у Рівненській області водій на швидкості зніс візок з немовлям.

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