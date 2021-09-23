В Івано-Франківську батьки всю ніч мерзли у черзі, щоб записати дитину в садок: мер похвалився, що там були і депутати

В Івано-Франківську батьки всю ніч мерзли у черзі, щоб записати дитину в садок: мер похвалився, що там були і депутати

Люди могли записати дитину в садок і через електронну чергу.

В Івано-Франківську люди, попри прохолодну погоду, всю ніч простояли у черзі перед ЦНАПом, щоб записати дитину в новозбудований садок "Джерельце".

Про це у Facebook повідомив житель Івано-Франківська Віталій Світлик.

Чоловік зауважив, що люди в черзі стоять від 22 вересня по 18 годин, очікуючи початку реєстрації, яка була запланована на 9:00 23 вересня.

Місцеві ЗМІ додають, що тут навіть створили паперову чергу та щогодини робили перекличку. Хто не вистояв - того викреслювали.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків зазначив, що о 9:00 стартувала електронна черга в дитсадок і люди могли так записатися, проте вони вирішили створити фізичну чергу. Водночас Марцінків похвалився, що в черзі стояли і депутати міськради, і правоохоронці.

"Це не є наша ідея, самі мешканці дуже переживають і хочуть, щоб дитина потрапила у дитячий садок. До речі, багато з цих, хто там стояв своїх дітей записали вже в інші дитсадки. Проте відкривається новий, гарний та сучасний заклад і люди хочуть переписати свою дитину туди. І я знаю, що стоять там у черзі і депутати міської ради, і працівники правоохоронних органів. Немає кумівства і того, що список уже сформований", - сказав Марцінків.

Нагадаємо, поліція розгляне справу про цькування дитини і її батьків за нездані гроші в садочку Чернівців.

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