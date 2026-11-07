В Івано-Франківську через сказ у лисиці запровадили карантин: які території під обмеженнями

Лисиця. / © pexels.com

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В Івано-Франківську виявили померлу лисицю, інфіковану сказом. Через це карантинні обмеження на 60 днів запровадили в частині мікрорайону Пасічна.

Про це повідомив заступник міського голови Івано-Франківська Руслан Гайда.

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Тіло рудої лисиці виявили на прибудинковій території на вулиці Галицькій, 201. Карантинні обмеження на 60 днів запровадили на території мікрорайону Пасічна в Івано-Франківську, яку окреслили трьома відрізками вулиць:

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від перехрестя вулиць Горбачевського та Галицької до перехрестя вулиць Тролейбусної та далі вулицею Тролейбусною до вулиці Хіміків,

від перехрестя вулиць Тролейбусної та Хіміків до вулиці Галицької та меж села Угринів,

від перехрестя вулиць Горбачевського та Калуського шосе вздовж Калуського шосе до меж села Угринів.

До загрозливої зони віднесли Івано-Франківськ, села Угринів і Клузів Угринівської громади, а також лісові та польові угіддя Тисменицького районного осередку Українського товариства мисливців і рибалок у радіусі 5 кілометрів від місця виявлення лисиці.

Що таке сказ

Сказ — це смертельне гостре вірусне захворювання, яке вражає центральну нервову систему людини та інших ссавців і без своєчасного лікування призводить до летального результату в 100% випадків.

Джерела інфекції: у дикій природі це зазвичай лисиці, вовки, кажани. Серед свійських тварин — собаки та коти.

Нагадаємо, в Україні збільшилась кількість випадків інфікування сказом. Після повномасштабної війни ситуацію ускладнює зменшення охоплення вакцинацією тварин та збільшення кількості покинутих тварин.

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